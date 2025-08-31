Kocaeli Gebze’de düzenlenen 30 Ağustos Töreni’ne götürülen öğrencilerin aç olmaları nedeniyle fenalaştığı iddia edildi. Gebze Kent Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, komutanlar ve siyasi partilerin ilçe başkanları yanı sıra çeşitli okullardan öğrenciler de katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İKİ ÖĞRENCİ AÇLIKTAN BAYILDI



Kocaeli Barış Gazetesi’nden Hanifi Surun’un haberine göre; törene katılan bir öğrenci Gebze Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun’un konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Öğrenciye müdahale edilirken, bir başka öğrenci daha baygınlık geçirdi. İddiaya göre öğrenciler, aç oldukları için fenalaştı.



Çocukların fenalaştığını gören çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.