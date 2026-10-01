GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gebze Fatih Devlet Hastanesinden İlan

Kantin Yeri Kiralama İhalesi



Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Gebze Fatih Devlet Hastanesi tesisine tahsisli olan Kantin Yeri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıdabelirtilen tarih ve saatlerde yapılacak ihaleler ile kiraya verilecektir.

Sağlık Tesisinin Adı Gebze Fatih Devlet Hastanesi Taşınmazın Tapu

Kayıt Bilgileri Taşınmaz No:41020300045 Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. Gebze/Kocaeli

Cinsi: Büfe-Kantin

Yüzölçümü: 34.395,54 m2

Hazine Hissesi: Tam

Pafta No./Cilt No.:43/127

Ada No./Sayfa No.: 155/12543

Parsel No./Sıra No.: 55 Gebze Fatih Devlet Hastanesi 1 (bir) yıllık 207m2 Acil Servis Kantin Yeri Kiralama İhalesi m²: Kapalı Alan 132m2 Açık alan 75m2 Toplam: 207m2 Kira Süresi: 1 (bir) yıl 1 Yıllık tahmini kira bedeli: 10.630.000,00-TL Ödeme Planı: Kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle ödenecektir. Geçici Teminat : 2.126.000,00-TL İhale Tarihi ve Saati: 02.11.2026 Saat: 14.00 Doküman Satış bedeli: 1.000,00-TL

Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi Gebze Fatih Devlet hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.



Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazda yer alan Gebze Fatih Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İhalelerine katılabilmek için, isteklilerin;



1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi

a) Gerçek kişilerde İkametgâh belgesi, (İkametgâh belgesi sunulması zorunlu olup, yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanının da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi taktirde yasal yerleşim yeri yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.)

b) Tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasındanyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2. T.C. Kimlik No ve Vergi No Bildirimi

a. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir belgeyi,

b. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3.Geçici teminatı yatırmış olmak;

Geçici teminat olarak sadece Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda istekliler Gebze Fatih Devlet Hastanesi Halk Bankası İzmit Şubesi TR66 0001 2009 4430 0005 0001 58 İban Nolu hesaba yatırmak zorundadırlar.(Geçici teminatların iadesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C.Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilmesi uygun olacaktır) Geçici Teminatın bankalardan veya özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 27. maddesine ve bu kanun uyarınca yayımlanmış mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

b.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.Vekâleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığınadair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

(adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık hariç kaçakçılık, resmi ihale alımı satımlara fesat karıştırma. Devlet sınırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.

7. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, İhale dokümanlarına ait tasdikli örnekleri (kira şartnamesi, kira sözleşme tasarısı ve eki) Gebze Fatih Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden 1.000,00TL (bin-TL) bedel karşılığında almak zorundadırlar. Doküman bedeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi Halk Bankası İzmit Şubesi TR66 0001 2009 4430 0005 0001 58 İban Nolu hesabına yatırılacak karşılığında alınacak makbuz/dekont ihale teklif dosyasına konulacaktır. Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait -doküman bedeli- olduğu belirtilmesi uygun olacaktır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.

8. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

9.İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

10.İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



Yukarıda sayılan belgelerin asıllarının, noter onaylı suretlerinin veya istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

Ayrıca İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

2886 Sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.









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