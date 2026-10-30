Olay, saat 14.30 sıralarında Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi’ndeki emlak dükkanında meydana geldi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayı çekerek Solhan ve S.B.’ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Solhan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, S.B. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Solhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.