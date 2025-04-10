. Türkiye'nin en büyük su kaydırağı ve su parkı üreticilerinden biri olan dev şirket, ekonomik zorluklarla boğuşurken mahkemeden geçici mühlet aldı.

Mahkemeden 2 ay daha ek süre kararı

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato süreci kapsamında daha önce 3 aylık geçici mühlet tanınan Polin Holding ve bünyesindeki şirketler için ek 2 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararıyla geçici koruma kapsamına giren şirketler arasında Polin Dış Ticaret A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş., Futuraform Kompozit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Polin Park Servis Hizmetleri A.Ş. de yer alıyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre geçici mühlet kararının kapsadığı isimler arasında şirketin kurucusu Enver Pakiş’in çocukları ve aynı zamanda yönetim kadrosunda yer alan Barış Pakiş, Başar Pakiş ve Bilge Pakiş de bulunuyor.

DEV TESİS, DEV KADRO

Gebze’de 100 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayan Polin Holding, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük tematik su eğlence sistemleri üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

1976’DA MÜTEVAZI BİR BAŞLANGIÇLA YOLA ÇIKTI

Kaportacı çıraklığını bırakıp mimarlık eğitimi alan Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş’in kurduğu Polin, küçük bir atölyede başlayan serüvenini global bir markaya dönüştürdü. 2013 yılında holdingleşen şirket, Polin Su Parkları, Funtastic Eğlence Parkları, Polin Akvaryumları, Safari Parkları, Tasarım Stüdyosu gibi birçok alt markayla sektörde faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

TÜM ÜRETİM TÜRKİYE'DE, SATIŞ AĞI DÜNYA ÇAPINDA

Üretimini tamamen Türkiye'de gerçekleştiren Polin Holding’in Fransa, Rusya, Çin, Fas ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde satış ve temsilcilik ofisleri bulunuyor.