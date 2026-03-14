15 Mart 2026 tarihi saat 03:08 itibarıyla Güneş, Balık burcuna geçiş yapıyor. Ünlü astrolog Katha Chinbanchorn'a göre bu astrolojik hizalanma; doğrudan çatışmalar, agresif çıkışlar ve fevri kararlar yerine zihni, hayal gücünü ve 'perde arkası' planlamaları ön plana çıkarıyor.

Astrolog özellikle 3 burcun bu dönemde saldırgan davranışlardan kesinlikle kaçınması ve spiritüel pratiklere (dua ve meditasyon) yönelmesi gerektiğini vurguluyor.

1. BALIK: Yaratıcılık ve Şifa Dönemi

Bu dönemin mutlak başrolü olan Balıklar, kimlikleri ve itibarlarıyla öne çıkıyor. Astrologlar, Balık burçlarına sahne önünde agresif bir rekabete girmek yerine; yeni başlangıçlara, sanatsal faaliyetlere, ruhsal iyileşmeye (şifa) ve ilham gerektiren "perde arkası" çalışmalara odaklanmalarını tavsiye ediyor.

2. YENGEÇ: Otoritelerden Gelen Destek

Bu geçiş Yengeç burçları için koruyucu bir kalkan görevi görüyor. İş veya aile hayatındaki büyüklerden (yetişkinler ve otorite figürleri) önemli destekler görecek olan Yengeçler; fevri tartışmalara girmedikleri takdirde öğrenme, seyahat etme ve yaşam standartlarını kademeli olarak yükseltme fırsatlarıyla karşılaşacak.

3. AKREP: İlham ve İletişimde Zirve

Akrepler için bu dönem olağanüstü fikirlerin ve ilhamın habercisi. Saldırgan veya şüpheci tavırları bir kenara bırakmaları tavsiye edilen Akrepler; enerjilerini sanat, yapıcı iletişim ve aşk hayatlarına yönlendirdiklerinde son derece olumlu ve somut gelişmeler gözlemleyecekler.