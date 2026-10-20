Ev ve mülk güvenliğinde sıklıkla yapılan hatalara dikkat çeken uzmanlar ve çilingirler; anahtar fotoğrafı çekip paylaşmanın yanı sıra gece yatarken anahtarı kilit üzerinde bırakma alışkanlığının da ciddi güvenlik ve teknik riskler taşıdığını belirtti.

FOTOĞRAF ÜZERİNDEN KOPYALAMA RİSKİ ARTIYOR

Gelişen kamera çözünürlükleri ve 3D yazıcı teknolojileri, fiziki anahtarların fotoğrafları üzerinden kopyalanabilmesine imkan tanıyor. Uzmanlar, net bir şekilde çekilmiş anahtar fotoğraflarından diş derinliği ve girinti profillerinin tespit edilebildiğini, bu verilerle 3D yazıcılardan çalışan kopyaların basılabildiğini veya çilingirler vasıtasıyla fiziksel kopyalar üretilebildiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan bu tür görsellerin, konum bilgileriyle birleştiğinde hırsızlık riskini artırdığı ifade edildi.

KİLİTTE BIRAKILAN ANAHTAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Kilit mekanizması üzerine yapılan incelemeler, kapıyı kilitledikten sonra anahtarı üzerinde bırakmanın da benzer riskler doğurduğunu gösteriyor. Kilit içinde kalan anahtar, iç pimleri sabit bir konumda tuttuğu için mekanizmanın dış müdahalelere karşı direncini zayıflatabiliyor. Ayrıca kapı yakınında cam bulunan alanlarda, camın kırılması halinde kilitteki anahtarla kapının kolayca açılması söz konusu olabiliyor.

Güvenlik risklerinin yanı sıra, anahtarın kilitte unutulması acil durum ekiplerinin müdahalesini de güçleştiriyor. Ev içerisinde yaşanabilecek ani sağlık sorunları veya yangın gibi durumlarda, iç mekanizmada takılı kalan anahtar yüzünden dışarıdaki yedek anahtarlar işlevsiz kalıyor ve kurtarma ekipleri kapıyı kırmak zorunda kalıyor. Anahtarın kilit içinde sürekli baskı oluşturmasının ise zamanla mekanik aksamda aşınmaya yol açtığı belirtiliyor.

Uzmanlar, anahtarların görsellerinin dijital ortamlarda paylaşılmamasını; kapı kilitlendikten sonra ise anahtarın kilit üzerinden çıkarılarak ev sakinlerinin bildiği sabit ve güvenli bir noktada saklanmasını önerdi.