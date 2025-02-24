Aydın'ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında dün öğle saatlerinde çıkan yangın gece yarısı kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 40 bin ton atık kağıdın bulunduğu depolama alanında ki yangına Aydın, Muğla, İzmir ili ve ilçelerinden gelen 80 arazöz ve itfaiye aracı ile 400 orman ve itfaiye işçisi ile bölgedeki iş makinalarıda müdahale etti.
Sabaha karşı güçlükle kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangında iki işçi dumandan etkilendiği için ayakta tedavi edilmişti.