Yatağa girip saatlerce uykuya dalamıyorsanız sebebi ne yastığınız ne de günün yorgunluğu olabilir. Bilim insanlarına göre ayaklarımız, adeta vücudun en etkili "doğal radyatörü" gibi görev yapıyor.

YATAĞA ÇORAPLA GİRMEK UYKUYU GETİRİR Mİ?

Ayakları sıcak tutmak, beynin uyku moduna geçişini hızlandırıyor. Ayaklar ısındığında genişleyen kan damarları, vücudun iç ısısını dışarı tahliye etmeye başlıyor. Çekirdek vücut ısısı düştükçe beyin dinlenme vaktinin geldiğini anlayarak uyku komutunu veriyor. Uzmanlar, özellikle ayakları sürekli üşüyen kişilerin yatağa çorapla girmesinin uykuya dalma süresini belirgin şekilde kısalttığını vurguluyor.

O REFLEKS ASLINDA DOĞAL BİR TERMOSTAT

Gece saatlerinde ayağın istemsizce yorganın dışına kayması ise bir tesadüf değil. Ayak tabanlarında sıcaklığı hızla dışarı atan çok özel damar ağları bulunuyor. Vücut gece boyunca aşırı ısındığında devreye giren bu mekanizma, sıcaklığı tahliye etmek için ayağı dışarı fırlatıyor ve böylece ideal uyku sıcaklığı kendiliğinden dengeleniyor.

FAYDALI DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Çorapla uyumak uyku kalitesini artırsa da bilinçsiz seçimler ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Bileği sıkan dar lastikli çoraplar gece boyu kan akışını baskılayarak sabah bacaklarda ödem ve uyuşukluk hissi yaratırken, hava almayan sentetik modeller ise nemi hapsedip mantar ve enfeksiyona zemin hazırlıyor.

Uzmanlar; bileği sıkmayan bol, bambu veya pamuk gibi nefes alan kumaşlardan üretilmiş ve mutlaka gün boyu giyilmemiş tertemiz bir çift çorapla uyunması gerektiğinin altını çiziyor.