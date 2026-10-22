ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, özellikle akşam yemeğinden sonra veya yatma saatine yakın tüketilen yiyeceklerin uzun vadeli etkileri incelendi. Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan bulgular, yalnızca tüketilen besinlerin değil, yemek yenilen saatlerin de metabolik sağlık açısından önemli olabileceğine işaret etti.

200 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, ABD'de uzun yıllardır sürdürülen üç büyük sağlık araştırmasının verilerini bir araya getirdi. Yaklaşık 200 bin katılımcının beslenme alışkanlıkları, günlük yaşam düzenleri ve sağlık durumları karşılaştırıldı.

Sonuçlar, gece geç saatlerde düzenli olarak yemek tükettiğini bildiren kişilerde karaciğer yağlanması ve siroz görülme riskinin, bu alışkanlığı bulunmayanlara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 30 arasında daha yüksek olduğunu gösterdi.

Karaciğer yağlanması, organın hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık bazı kişilerde ilerleyerek iltihaplanmaya ve karaciğer dokusunda kalıcı hasara yol açabiliyor. Ancak araştırmacılar, karaciğer yağlanması yaşayan kişilerin yalnızca küçük bir bölümünde siroz geliştiğine dikkat çekti.

Çalışmanın başındaki karaciğer hastalıkları uzmanı Robert Wilechansky, elde edilen sonuçların gece beslenmesi ile karaciğer sağlığı arasındaki bağlantıyı inceleyen önemli uzun dönemli araştırmalardan biri olduğunu belirtti.

UYUMADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKMAK FAYDALI OLABİLİR

Araştırmacılara göre bu ilişkinin arkasında vücudun biyolojik saati bulunabilir. Uyku, sindirim ve enerji kullanımını düzenleyen günlük ritim, karaciğerin çalışma biçimini de etkiliyor.

Vücudun uykuya hazırlandığı saatlerde yemek tüketilmesi, besinlerin işlenmesi ve enerji dengesinin korunması üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Özellikle gece vardiyasında çalışan kişilerde görülen metabolik sorunlar da bu ihtimali destekleyen bulgular arasında değerlendiriliyor.

Araştırma ekibi, yatmadan birkaç saat önce kalori alımını sonlandırmanın karaciğer sağlığı açısından yararlı olabileceğini düşünüyor.