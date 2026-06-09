Gözlerinizi açtığınız bir kış sabahı, kapınızın altından atılan resmi bir mektupla evinizin askeri bölgeye dönüştürüldüğünü ve bir ay içinde burayı boşaltmanız gerektiğini öğrendiğinizi hayal edin.

İkinci Dünya Savaşı’nın en çetin günlerinin yaşandığı Kasım 1943'te, Tyneham köyünde yaşayan 225 kişi tam olarak bu şoku yaşadı.

Normandiya Çıkarması (D-Day) hazırlıkları için stratejik bir atış poligonuna ihtiyaç duyan İngiliz ordusu, gözünü bu sakin kırsal kasabaya dikmişti.

"GEÇİCİ" DENİLEREK NOEL ÖNCESİ BOŞALTILDI

Köydeki 102 eve gönderilen mektuplarda tahliyenin "geçici" bir security önlemi olduğu yazıyordu. Son tahliye tarihi ise trajik bir şekilde Noel’den hemen öncesi olarak belirlenmişti.

Köylüler evlerini bir daha göremeyeceklerini bilmeden, gözyaşları içinde köylerini terk ettiler.

KÖYLÜLERE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Savaş bitti, on yıllar geçti ancak Tyneham sakinlerine verilen sözler hiçbir zaman tutulmadı. Günümüzde köy, taş evlerinin duvarlarını sarmaşıkların kapladığı, zamanın adeta mühürlendiği bir hayalet yerleşime dönüşmüş durumda.

Üstelik bölge hala Savunma Bakanlığı’nın mülkiyetinde bulunuyor ve aktif bir askeri atış poligonunun sınırlarında yer alıyor.

GİRİŞLER SIKI KURALLARA BAĞLI

Bu mistik ve biraz da ürpertici köyü ziyaret etmek günümüzde mümkün, ancak çok sıkı kuralları var. Yürüyüşçülerin bölgeye gitmeden önce mutlaka İngiltere hükümetinin resmi web sitesinden (Gov.UK) poligonun kapalı olduğu tarihleri kontrol etmesi gerekiyor.

Ayrıca köye girişler sadece sabah 09.00 ile gün batımı saatleri arasında sınırlı tutuluyor.

Köydeki evlerin pek çoğu harabeye dönmüş olsa da, zamana direnen bazı binalar geçmişin anısını yaşatıyor. Köyün kilisesi ve okulu aslına uygun korunarak, burada yaşamış ailelerin fotoarının ve anılarının sergilendiği birer müzeye dönüştürüldü.

GİZEMLİ KÖYÜN SAKLI CENNETİ: JURASSIC SAHİLİ

Tyneham sadece hüzünlü hikayesiyle değil, çevresindeki doğasıyla da büyüleyici. Köyden yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşle, ünlü Jurassic Sahili’nin el değmemiş noktalarından biri olan Worbarrow Koyu’na ulaşılabiliyor.

Masmavi ve berrak sularıyla bilinen bu koy, şnorkelle dalış yapmak ve yüzmek isteyenlerin gizli rotası. Sular çekildiğinde ise sahil, deniz canlılarıyla dolu doğal kaya havuzlarına dönüşüyor.

Hafta sonları ve tatil dönemlerinde ziyarete açılan Lulworth Sıradağları ise olağanüstü manzaralar sunuyor. Güneybatı Sahil Yolu'nu takip eden doğaseverler, Demir Çağı’nda inşa edilen ve kulübe kalıntıları hala seçilebilen Flower’s Barrow Tepesi Kalesi’ne ulaşabiliyor.