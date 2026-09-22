Siirt’te “yeşil altın” olarak bilinen üründe hasat dönemi başladı. Yıl boyunca bahçelerinde emek veren üreticiler, ürünlerini toplamak için ağaçların başına geçti. 45 yıldır üretim yapan Hayrettin Dağtekin ise bu yıl hasadın normalden 10-15 gün önce başladığını söyledi.

IRSIZLIK ENDİŞESİ HASADI ÖNE ÇEKTİ

Fıstıkların henüz tam olgunlaşmadığını belirten Dağtekin, ürünlerini korumak için gece gündüz nöbet tuttuklarını ifade etti. Hasadın normal şartlarda daha geç başlaması gerektiğini söyleyen Dağtekin, şöyle konuştu:

“45 senedir dededen kalma bahçemizle uğraşıyoruz. Fıstık bahçesinde bu yıl hasada başladık. Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır hasadın. Ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık”

DOLU, ÜRÜNÜN YÜZDE 50-60’INA ZARAR VERDİ

Bu sezon bahçelerdeki verimin önceki yıllara kıyasla düştüğünü aktaran Dağtekin, bunun nedenlerinden birinin dolu yağışı olduğunu söyledi. Dolu nedeniyle ürünün önemli bölümünün zarar gördüğünü belirten Dağtekin, geride kalan ürünlerin ise daha iri olduğunu dile getirdi.

Dağtekin, “Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar. Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz” şeklinde konuştu.