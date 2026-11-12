NASA, 5 Kasım gecesi meydana gelen olayın dört farklı kamerayla kaydedilen görüntülerini ve inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ölçümler, meteorun atmosferdeki hareketine ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.

SAATTE 75 BİN KİLOMETRE HIZLA İLERLEDİ

NASA'nın verilerine göre meteor, Dünya atmosferine saatte yaklaşık 47 bin mil, yani 75 bin kilometrenin üzerinde bir hızla girdi. Kuzey Carolina ve Tennessee üzerinde ilerleyen gök cismi, atmosferde hareket ederken yoğun bir ışık oluşturdu.

Uzaydan gelen kaya parçalarının atmosfere yüksek hızla girmesi sırasında ortaya çıkan bu tür parlak olaylar, ateş topu olarak adlandırılıyor. Meteorun çevresindeki havanın ısınması ve yüzeyinden kopan maddelerin ışık yayması, gece gökyüzünde dikkat çekici görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Kısa süre boyunca gökyüzünde parlak bir iz bırakan meteor, atmosferdeki hareketinin ardından gözden kayboldu.

NASA KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

Meteorun geçişi, NASA'nın gökyüzündeki hareketleri takip etmek amacıyla kullandığı dört farklı kamera tarafından kaydedildi. Farklı noktalardan elde edilen görüntüler, gök cisminin izlediği güzergahın belirlenmesine yardımcı oldu.

NASA'nın yayımladığı kayıtlarda meteorun karanlık gökyüzünde hızla ilerlediği ve geçişi sırasında belirgin bir ışık oluşturduğu görülüyor. Bu görüntüler, olayın farklı açılardan incelenmesine de olanak sağladı.

Meteor gözlemleri, Dünya atmosferine giren gök cisimlerinin hızlarının, hareket yönlerinin ve diğer özelliklerinin araştırılmasında kullanılıyor. Özellikle ateş topu olarak adlandırılan parlak meteorlar, kısa süreli geçişlerine rağmen geniş alanlardan görülebiliyor.