Kuzey Makedonya'nın Kocani kentindeki diskoda yaşanan ve 59 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından kentin belediye başkanı Ljubko Papazov bugün öğleden sonra belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Papazov, Facebook'ta yaptığı paylaşımda , bu hamleyle "işlevsel olmayan bir sisteme karşı olduğumuzun örneğini vermek" belirterek şöyle dedi:

"Benim sorumluluğum varsa savcılığa başvurarak konuyu soruşturmasını ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum. Hepimizin hissettiği acıyı tarif edecek kelime yok. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum, bir kısmının da aile dostlarımız vardı. Yaşadığım şok ömrümün sonuna kadar sürecek. Bu trajedi Kocani'yi ve Kuzey Makedonya'yı karanlığa sürükledi ve geriye kalan dayanılmaz bir acı ve üzüntü var "