Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 'gece müzeciliği' ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak. Binlerce yıllık geçmiş, ay ışığı ve yıldızların altında yine bambaşka bir görünüme bürünecek.

FARKLI BİR DENEYİM SUNACAK

İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.

Yaz sıcaklarından bunalanlar için tarihi yapıları serin gece saatlerinde gezme imkanı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir deneyim sunacak. Işıklandırmalarla dramatik bir görünüm kazanan ören yerleri, sessizlik içinde tarihsel anlatılarını fısıldamaya devam edecek.

MÜZE ZİYARET SAATLERİ

Gece müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihi mekânlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00'e kadar sürecek.

Adıyaman'daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00'te ağırlamaya başlayacak.

İstanbul'da Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi saat 22.00'ye kadar, Galata Kulesi saat 23.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara'da ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Etnografya Müzesi saat 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayrıca Samsun Müzesi saat 22.00; Erzurum Müzesi, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ile Nevşehir'deki Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Özkonak Yeraltı Şehri saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da ise Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Side Ören Yeri, Nekropol Müzesi saat 23.00'e kadar ziyaretçilere kapılarına açacak.

Denizli'deki Hierapolis Ören Yeri saat 23.00, Aydın'daki Didim Ören Yeri saat 21.00, Muğla'daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi saat 22.00, İzmir'deki Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası saat 21.00, Efes Ören Yeri ise çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 23.00'e kadar gezilebilecek.