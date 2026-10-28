2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, sürücülerin seyir halindeyken araç içi kabin aydınlatmasını açık bırakmalarını doğrudan yasaklayan özel bir madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla sürüş esnasında tavan lambasını yakmak tek başına doğrudan bir trafik suçu oluşturmaz.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VE OLASI CEZALAR

Doğrudan bir yasak bulunmasa da araç içi ışıkların açık tutulması sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Gece sürüşlerinde iç aydınlatma, ön camın iç kısmında yansıma ve parlama yaratarak sürücünün gece görüşünü ve derinlik algısını zayıflatır.

Sürücünün görüşünün engellenmesi, dikkatin dağılması veya araç dışına yansıyan ışığın trafikteki diğer sürücülerin gözünü alması durumunda trafik polisleri müdahale edebilir. Karayolları Trafik Kanunu’nun "Sürücülerin uyması gereken kurallar" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ile ilgili maddeleri uyarınca, bu durum kural ihlali sayılarak idari para cezası ve ceza puanı uygulanmasına neden olabilir. Görüş kaybının kazaya sebebiyet verdiği durumlarda ise hukuki sorumluluk ve yaptırımlar ağırlaşmaktadır.

AKÜ SAĞLIĞI VE OTOMATİK KORUMA SİSTEMLERİ

Sürüş güvenliğinin yanı sıra, açık unutulan iç aydınlatmalar araç aküsü üzerinde de risk oluşturmaktadır. Oto elektrik ve yol yardım uzmanlarının aktardığı bilgilere göre:

Halojen Ampuller: Eski model araçlarda kullanılan geleneksel halojen ampuller yüksek enerji tükettiği için standart bir 12 voltluk aküyü birkaç saat içinde tamamen boşaltabilmektedir.

LED Aydınlatmalar ve Otomatik Sistemler: Yeni nesil araçlarda yer alan LED ampuller çok daha az enerji tüketmektedir. Ayrıca modern araçlardaki akü koruma sistemleri, kullanılmayan iç ışıkların gücünü 10 ila 20 dakika içinde otomatik olarak kesmektedir.

Uzmanlar, araçtan inmeden önce tüm kapıların ve bagaj kapağının tam kapatıldığından emin olunması gerektiğini; aralık kalan kapıların iç aydınlatmayı açık tutarak aküyü bitirebileceğini hatırlatıyor.