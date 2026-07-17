Uyku uzmanlarına göre kaliteli bir uyku için en önemli noktalardan biri, uyunan ortamın serin tutulması. Bunun yanında yatmadan önce yapılacak bazı küçük değişiklikler de vücudun daha kolay gevşemesine ve uykuya geçiş süresinin kısalmasına yardımcı olabiliyor.

ODA SICAKLIĞINI DÜŞÜRMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, yatak odasının mümkün olduğunca serin tutulmasını öneriyor. Klima kullanılıyorsa sıcaklığın aşırı düşük ayarlanması yerine yaklaşık 18-22 derece aralığında tutulması tavsiye ediliyor. Klima bulunmayan evlerde ise akşam saatlerinde pencereleri açarak hava akışı sağlamak ve vantilatörü pencereye doğru konumlandırmak odanın daha hızlı serinlemesine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca kalın nevresimler yerine pamuklu ve nefes alabilen kumaşların tercih edilmesi de gece boyunca daha rahat uyumayı sağlayabiliyor.

YATMADAN ÖNCE BUNLARI YAPMAYIN

Uzmanlar, yatmadan hemen önce ağır yemekler tüketilmemesini, yoğun egzersiz yapılmamasını ve kafeinli içeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Bu alışkanlıklar vücut sıcaklığını yükselterek uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Ilık bir duş almak ise vücudun ısı dengesini düzenlemeye yardımcı olabiliyor. Duştan çıktıktan sonra vücut sıcaklığının yavaş yavaş düşmesi, beynin uykuya geçiş sinyallerini daha kolay almasını sağlayabiliyor.

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık da melatonin hormonunun salgılanmasını geciktirebildiği için uzmanlar bu cihazların yatmadan en az 30 dakika önce bırakılmasını tavsiye ediyor.

Düzenli uyku saatlerine uymak, odanın karanlık kalmasını sağlamak ve yeterli sıvı tüketmek de sıcak yaz gecelerinde daha kaliteli bir uyku için önerilen diğer yöntemler arasında yer alıyor.