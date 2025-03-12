Uykunuzdan gece sürekli uyanıyorsanız eğer bu sorunun altında ciddi bir rahatsızlık bulunuyor. Beslenme uzmanı Dr. Eric Berg, sık sık gece 2’de uyanmanın magnezyum eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

GECE UYANMANIZIN BİR NEDENİ VAR!

Magnezyum seviyelerinin düşmesi, kortizol hormonunu artırarak uyku düzenini bozabiliyor. Ayrıca kas krampları, mide bulantısı ve göz seğirmesi gibi belirtiler de eksikliğe işaret edebilir.Dr. Berg, magnezyum glisinat takviyesinin kasları gevşeterek uyku kalitesini artırabileceğini söylese de araştırmalar bunun kesin bir çözüm olup olmadığını henüz kanıtlamadı. Uzmanlar, magnezyum açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tahılların düzenli tüketilmesini öneriyor.

GECE KAN SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Ayrıca düşük kan şekeri seviyelerinin de gece uyanmaya neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmak ve sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmek önem taşıyor. Ya da bir uzmana başvurabilirsiniz.