Denizcilik tarihçileri ve dalgıçlardan oluşan ProjectXplore ekibi, HMS Tiger’ın izini yaklaşık beş yıl boyunca tarihi arşivlerde sürdü. Geminin son seferine ilişkin kayıtları ayrıntılı biçimde inceleyen ekip, elde ettiği bilgilerle olası batış bölgesini daralttı ve su altındaki parçalanmış enkazı tespit etmeyi başardı.

GECE TATBİKATINDA İKİYE BÖLÜNDÜ

HMS Tiger, 1908 yılında Wight Adası açıklarında İngiliz Kraliyet Donanması’nın gece gerçekleştirdiği bir eğitim tatbikatına katılıyordu. Torpido bot muhribi sınıfındaki gemi, manevra sırasında çok daha büyük olan HMS Berwick adlı kruvazörün rotasına girdi. Şiddetli çarpışma HMS Tiger’ı ikiye böldü ve gemi kısa süre içinde denizin dibine battı.

Gemide o sırada 57 mürettebat bulunuyordu. Facia sonucunda 36 denizci yaşamını yitirirken, mürettebatın yarısından azı kurtulabildi. Aradan geçen bir asrı aşkın sürede enkazın yeri kesin olarak belirlenemedi ve HMS Tiger, İngiliz denizcilik tarihinin uzun süre bulunamayan batıklarından biri olarak kaldı.

ProjectXplore tarafından gerçekleştirilen dalışlarda geminin parçalanmış bölümleri incelendi. Enkazın dümen bölümü ve geminin ikiye ayrıldığı noktadaki kazan gibi yapılar görüntülenirken, geminin çanı da dalgıçların incelediği kalıntılar arasında yer aldı.

TARİHİ BATIK İÇİN YENİ KORUMA GÜNDEMDE

HMS Tiger’ın bulunması, İngiltere’de askeri gemi batıklarının korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin gündemde olduğu bir döneme denk geldi. İngiliz hükümetinin üzerinde çalıştığı değişikliklerle yeni keşfedilen askeri batıkların, bulundukları andan itibaren daha güçlü yasal koruma altına alınması hedefleniyor.