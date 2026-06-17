Geceleri yatakta sürekli dönüp duruyor, bir türlü uykuya dalamıyorsanız çözüm mutfak tezgahınızda bekliyor olabilir. Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma, akşam yemeklerinden sonra ya da yatmadan hemen önce tüketilen bir besinin, uyku kalitesini baştan aşağı değiştirebildiğini ortaya koydu: Ceviz! İçeriğindeki doğal uyku hormonları sayesinde ceviz, uykuya dalma süresini kısaltarak deliksiz bir gece uykusunun kapılarını aralıyor.

BİLİM İNSANLARI CEVİZVE UYKU İLİŞKİSİNİ İNCELEDİ

Cevizin uyku üzerindeki bu mucizevi etkisini test etmek isteyen araştırmacılar, 2025 yılında yaşları 20 ile 35 arasında değişen 76 genç yetişkinin katıldığı 18 haftalık kapsamlı bir klinik deney gerçekleştirdi.

Deneyin 8 hafta süren ilk aşamasında katılımcılar iki gruba ayrıldı. İlk grup her gün akşam yemeğiyle birlikte tam 40 gram ceviz tüketirken, ikinci grup beslenme düzenine hiç ceviz eklemedi. Katılımcıların bu süreçte başka hiçbir kuruyemiş türünü tüketmemesi istendi. İki haftalık bir arınma (vücudun sıfırlanması) döneminin ardından gruplar yer değiştirdi; ceviz yiyenler bıraktı, yemeyenler ise her gün ceviz tüketmeye başladı.

Araştırma boyunca katılımcıların melatonin (uyku hormonu) seviyelerini ölçmek için düzenli idrar örnekleri alındı. Ayrıca her aşamada ardışık 7 gün boyunca bileklerine takılan özel takip cihazlarıyla uyku kalıpları, günlük aktivite seviyeleri, cilt sıcaklıkları ve ışığa maruz kalma oranları anlık olarak kaydedildi.

CEVİZ YİYENLERİN VÜCUDUNDA NE DEĞİŞİYOR?

Bilim insanları topladıkları verileri, küresel uyku kalitesi ölçeğinde yer alan şu 4 temel kritere göre analiz etti:

-Uykuya dalma süresi (Yatağa girdikten sonra uyuyana kadar geçen zaman).

-Uyku verimliliği (Yatakta kalınan sürenin ne kadarının gerçekten uykuda geçtiği).

-Gece uyanma sayısı.

-Uykudan uyandıktan sonra tekrar dalana kadar geçen süre.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Hayatlarına cevizi dahil eden katılımcıların akşam saatlerindeki melatonin üretimi ciddi oranda arttı. Bu kişiler yatağa girdiklerinde çok daha kısa sürede uykuya daldı, genel uyku kalitesi puanları yükseldi ve en önemlisi, ertesi gün yaşadıkları gündüz sersemliği ve uykululuk hali belirgin şekilde azaldı.

CEVİZ NEDEN DOĞAL UYKU HAPI SAYILIYOR?

Peki ceviz bunu nasıl başarıyor? Cevap, kuruyemişin içindeki hormon ve amino asit kokteylinde saklı. Yapılan laboratuvar analizlerinde, bir porsiyon cevizin ortalama 84.6 miligram triptofan, 118 nanogram melatonin barındırdığı ve triptofanın rakip amino asitlere (CAA) oranının 0.058 olduğu tespit edildi.

Davranışsal Uyku Tıbbı Psikoloğu Dr. Daniella Marchetti, bu bileşenlerin önemini şu sözlerle açıklıyor:

"Triptofan, vücutta serotonin ve uyku düzenleyici melatonin hormonlarının sentezlenmesi için biyokimyasal başlangıç noktasıdır. Akşam saatlerinde vücutta melatonin yükselmesi, beyne artık gecenin geldiğini ve uykuya hazırlanması gerektiğini söyler. Melatonin içeren gıdalar tüketmek, bu sinyalleri güçlendirerek vücudu uykuya hazırlar."

Ayrıca cevizdeki triptofanın rakip amino asitlere karşı oranının yüksek olması (CAA oranı), bu sakinleştirici amino asidin kan-beyin bariyerini çok daha kolay aşmasını ve doğrudan beyne ulaşmasını sağlıyor.

AKŞAM RUTİNLERİNE CEVİZ EKLEME ZAMANI

Ceviz tüketmek zaten kalp sağlığını desteklemek ve bilişsel fonksiyonları korumak için harika bir alışkanlıktır. Şimdi bu listeye kaliteli bir gece uykusu da eklenmiş oldu.

Ancak Dr. Marchetti önemli bir şerh düşüyor: "Bu sonuçlar cevizin uykuyu teşvik eden güçlü bir gıda olduğunu gösteriyor; fakat ceviz şu an için kronik uykusuzluk (insomnia) tedavisinin yerini tutabilecek tıbbi bir ilaç olarak görülmemeli."

Eğer siz de bu doğal yöntemden faydalanmak istiyorsanız, Dr. Marchetti’nin tavsiyesi akşam yemeğinden sonra veya yatmadan hemen önce 30-40 gram (yaklaşık bir küçük avuç) ceviz tüketmeniz yönünde. Bu zamanlama oldukça önemli; çünkü ceviz tüketildikten sonra vücuttaki melatonin seviyelerinin ideal noktaya ulaşması yaklaşık 2 ila 3 saat sürüyor.

(Not: Araştırma California Ceviz Komisyonu tarafından finanse edilmiş olsa da yazarlar, kurumun veri analizi veya çalışma tasarımı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların Akdeniz tipi beslenmesi ve ceviz yediklerinin bilincinde olması gibi faktörlerin de sonuçlarda payı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır).