Sıcak havalarda birçok kişi, gece serinlemek amacıyla pencerelerini açık bırakmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için bu alışkanlığın her zaman masum olmayabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü gece saatlerinde bile hava kirliliği tamamen ortadan kalkmıyor.

Göğüs hastalıkları uzmanı Valerie Simon’a göre, pencere açık uyumanın faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu sorusuna tek bir yanıt vermek mümkün değil. Uzmanlar, bunun tamamen dış ortam hava kalitesine bağlı olduğunu vurguluyor.

Şehirlerde açık pencereden yalnızca serin hava değil; ince toz parçacıkları, trafik kaynaklı azot dioksit, polen ve dış gürültü de içeri girebiliyor. Uzmanlar, birçok kişinin geceleri hava kirliliğinin ciddi oranda düştüğünü düşündüğünü ancak bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor.

GECE KİRLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Valerie Simon, hava kirliliğinin gece saatlerinde de devam edebildiğini ve bunun çoğu zaman hafife alındığını ifade ediyor. Uzmanlara göre ince partikül maddeler ve azot dioksit, solunum yoluyla akciğerlerin derinliklerine kadar ulaşarak iltihaplanma süreçlerini tetikleyebiliyor.

KİRLİ HAVA UYKU KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın uyku kalitesini düşürebileceğini belirtiyor. Araştırmalar, bu durumun sık uyanmalara, yüzeysel uykuya ve özellikle kronik solunum hastalığı olan kişilerde semptomların kötüleşmesine yol açabileceğini ortaya koyuyor.

ALERJİ VE ASTIM HASTALARI DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Uzmanlar, alerji ve astım hastalarının özellikle dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Açık pencereden içeri giren polen; burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, göz yaşarması ve uyku bozukluklarına neden olabiliyor. Ayrıca bazı durumlarda gece astım ataklarını da tetikleyebiliyor.

PENCERELERİ KAPALI TUTMAK DA SAĞLIKLI DEĞİL

Uzmanlara göre pencereleri tamamen kapalı tutmak da ideal bir çözüm değil. Düzenli havalandırma yapılmadığında odada karbondioksit ve nem birikiyor. Özellikle sıcak gecelerde iç ortam ısısının artması, vücudun uyku sırasında doğal ısı düşüşünü zorlaştırabiliyor.

HAVA TEMİZLEYİCİLER ALTERNATİF OLABİLİR

Kliması olmayanlar için uzmanlar hava temizleyicilerini alternatif olarak değerlendiriyor. Bu cihazlar, iç ortamda polen ve ince partikül miktarını azaltmaya yardımcı olsa da, temiz dış havanın yerini tamamen tutmuyor.

Benzer sonuçlar Coway Avrupa Uyku Endeksi 2026 çalışmasında da ortaya kondu. Uzmanlar tarafından değerlendirilen araştırmada, Avrupa’nın 25 büyük şehrindeki uyku koşulları incelendi. Sonuçlara göre, gürültü ve hava kirliliği yüksek olan şehirlerde uyku kalitesinin belirgin şekilde daha düşük olduğu tespit edildi.