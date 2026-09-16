YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Sağlık Politika Kurulu Üyesi ve Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) önceki dönem Genel Başkanı Arman Üney ile Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediyesi önünde eylem yapan işçilerle geç saatlerde bir araya geldi.

NİSAN ÖDEMELERİ YAPILDI

Gece gerçekleşen ziyaretin ardından sabah saatlerinde belediye işçilerinin alacaklarına yönelik ödeme adımı atıldı.

Çalışanların nisan ayından kalan maaş ödemelerinin tamamlandığı, mayıs ayı alacaklarına mahsuben de hesaplara kişi başı 20.000 TL tutarında aktarım yapıldığı bildirildi. Ödemeler sonrasında işçi alacakları dört aya indi.

Samsun Halk gazetesinde yer alan habere göre eylemdeki belediye işçileri, "Bize yeni bir söz vermeyin. Ücretlerimizi ödeyin" çağrısı yaptı. YENİ Partili Murat Çan, sorunun çözümüne yönelik olumlu bir gelişme beklediklerini, bu hafta içinde bir karara bağlanacağını söyledi.