Hollanda'da bir müzeden Daçya medeniyetine ait, yaklaşık 2.500 yıllık paha biçilemez altın miğfer ve bilezikleri çalan üç hırsız, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Kuzey Hollanda Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği duruşmada, gizlilik kuralları gereği kimlikleri açıklanmayan üç sanığın her birine 47 ay (yaklaşık 4 yıl) hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun doğası ve ciddiyeti göz önüne alındığında hapis cezasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

GECE YARISI PATLAMALI SOYGUN YAPTILAR

Geçtiğimiz yılın ocak ayında, Assen kentindeki Drents Müzesi’ne gece yarısı düzenlenen baskında hırsızlar, kapıyı zorla açmak için patlayıcı kullandı. Soygunun ardından polis tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, üç kişinin devasa bir levye ile müze kapısını zorladığı ve ardından büyük bir patlamanın meydana geldiği anlar yer alıyordu.

Çalınan parçalar sıradan antikalar değildi. Romanya'nın antik Daçya medeniyetinden kalma, ülkenin en saygın ulusal hazineleri arasında gösterilen ünlü Cotofenesti Miğferi ve üç adet altın bilezik, geçici bir sergi için Hollanda'ya ödünç verilmişti. O dönem müze genel müdürü, bu olayı kurum için "karanlık bir gün" olarak nitelendirmişti. Bükreş Ulusal Tarih Müzesi Geçici Müdürü Cornel Constantin Ilie ise bu eserleri "Tarihsel hafızamızın kalıntıları ve bizi tanımlamaya devam eden bir medeniyetin mirası" olarak tanımlamıştı.

SAVCILIKLA ANLAŞMA YAPILDI

Bu yılın başlarında, hırsızlardan ikisinin savcılıkla iş birliği yapması üzerine tarihi eserlerin büyük kısmına ulaşıldı. Savcılar, eserlerin yerini söyleyerek geri getirilmesini sağlayan hırsızlar için daha düşük ceza talep etmeyi kabul etti. Bu iş birliği sayesinde antik miğfer ve iki altın bilezik kurtarıldı ancak üçüncü bileziğin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Müze yetkilileri, bileziklerin "kusursuz durumda" geri alındığını, altın miğferde ise fark edilmesi neredeyse imkansız, çok küçük bir hasar bulunduğunu açıkladı.

RAKAMIN SADECE SAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Mahkeme, çalınan bu tarihi eserlerin yaklaşık 6,6 milyon dolar (günümüz kuruyla yaklaşık 304 milyon TL) değerinde sigortalandığını belirtti. Ancak hakimler, bu rakamın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu tür nesnelerin önemi ve değeri parayla ifade edilemez. Bunlar kelimenin tam anlamıyla paha biçilemez parçalardır. Bu sanat hazineleri Romanya'nın geçmişinin bir parçasıdır; mevcut ve gelecek nesiller için muazzam bir öneme sahiptir."

Hırsızlardan sadece ikisi eserlerin bulunmasına yardım etmiş olsa da mahkeme heyeti, hazinelerin geri getirilmesinin yaratacağı olumlu etkiden üç sanığın da yararlanması gerektiğine hükmederek hepsinin cezasında indirime gitti.