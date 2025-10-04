AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Diyanet'te Ali Erbaş döneminden dört başkan yardımcısı ve sekiz genel müdür görevden alındı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş döneminden kalan dört başkan yardımcısı ve sekiz genel müdür görevden alındı, yerlerine Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak atandı.

Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak göreve getirildi.