ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir sonraki atacağım gönderi en önemli ve en etkili açıklamam olacak” ifadelerini kullanırken, merakla beklenen paylaşım geldi.



ABD'DE İLAÇ FİYATLARI DÜŞÜRÜLECEK



Piyasalar, Trump'ın ABD ve Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasını duyurması beklenirken, yapılan açıklamada "Beyaz Saray’da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağım. Reçeteli ve reçetesiz tüm ilaç fiyatları derhal %30 ila %80 oranında düşürülecek." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE VE AVRUPA İLAÇLARI DAHA PAHALIYA SATIN ALACAK



Trump, açıklamasının devamında 'Fiyatlar dünya genelinde yükselecek, böylece denge sağlanacak ve yıllar sonra ilk kez ABD'ye adalet gelecek' dedi.



Uygulanacak 'en avantajlı ülke' politikası kapsamında, dünya devi ABD'li ilaç şirketlerinin fiyat politikaları tamamen değiştirilecek. ABD'de yapılacak indirim nedeniyle milyarlarca dolar kayıp yaşayacak ilaç şirketleri, bu kaybını dengelemek amacıyla dünyanın geri kalanındaki ilaç fiyatlarında fahiş artırımlara gidecek.







Önümüzdeki hafta itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki ilaç fiyatlarının hızla artması bekleniyor.