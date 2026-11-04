Olay, gece saatlerinde kırsal Konuklu Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları öğrenilen ailenin oğlu Hüseyin D., babası Ahmet Demircan ile dini nikahlı olan annesi Huriye Çiçekli’den para istedi.

İddiaya göre Çiçekli, eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirterek oğlunun isteğini reddetti. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Daha önceden suç kaydı da bulunduğu öğrenilen Hüseyin D., evdeki pompalı tüfekle annesine ve iki kız kardeşine ateş açtı. Şüpheli, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

ANNESİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Demircan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Melikenur Demircan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyin D.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.