Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorin ve benzine gelen son zamlarla birlikte LPG’nin litre fiyatına 9 TL'lik zam geldi.
1 Kasım'da benzine 4 lira 10 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş zam yapılmasının ardından bu kez otogazda dev bir artış yaşandı.
LPG'YE 9 LİRA ZAM GELDİ
3 Kasım Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde otogazın litresine yaklaşık 9 lira zam geldi.
Zammın ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 50,10 lira, Ankara'da 50,79 lira, İzmir'de 50,70 lira, doğu illerinde ise 52,47 lira seviyelerine yükseldi.
1 EKİM'DE EŞEL MOBİL SONA ERDİ
Akaryakıtta uzun süredir uygulanan Eşel Mobil Sistemi, 1 Ekim'de sona erdi.
LPG'de sistem kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı 11,3830 lira seviyesine çıkarıldı.