Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber değişmeye devam ediyor. Benzine gelen 4,30 TL'lik indirim sonrası son olarak benzine yeni bir indirim daha geldi.

Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 22 Ekim 2026 Perşembe ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 3 lira 30 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL