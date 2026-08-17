Aksaray'da gece saatlerinde çıkan apartman yangınında 14 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Olay, Şifahane Mahallesi 3154 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 6. katında saat 04.00 sıralarında yaşandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçlarının site bahçesinde çalışabilmesi için bina önlerine park edilen araçlar çevredekiler tarafından itilerek çekilmeye çalışıldı. Bu sırada 7. katta oturanlar mahsur kaldıklarını belirterek yardım çığlıkları attı. Polis ekipleri, mahsur kalanları panik yapmamaları ve kurtarılacakları konusunda sakinleştirmeye çalıştı.

DOKTOR AİLESİYLE BALKONA ÇIKTI AMA DUMAN ETKİLEDİ

Binada başta son kattakiler olmak üzere toplam 14 kişi kurtarıldı. Son katta oturan ve doktor olduğu öğrenilen bir kişinin, dumandan etkilenmemek için daire kapısını havluyla kapatıp ailesiyle balkona çıktığı belirtildi. Ancak bu önlemlere rağmen kişi, eşi ve çocuklarıyla birlikte dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 6 kişi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kişiye ise ambulans başında müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalara devam ediyor.