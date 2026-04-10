Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.

Ancak sürücülerin indirim sevinci çok kısa sürdü. Brent petrol ve döviz kurundaki yeni dalgalanmalar, henüz yapılan indirimler tabeladayken zam haberini de beraberinde getirdi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan güncel verilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,12 TL’lik bir artış bekleniyor.

Benzin grubunda ise hesaplanan zam oranı aslında 1,78 TL seviyesinde. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı pompalara yansıtılmayacak.

Devletin vergi payından yaptığı düzenleme ile benzindeki zammın sadece 44 kuruşluk kısmının fiyatlara yansıması, geri kalan 1,34 TL'nin ise sistem tarafından karşılanması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı gelen indirimlerin ardından şu an geçerli olan, ancak yeni zamlarla tekrar değişecek olan güncel fiyatlar büyükşehirlerde şöyle:

-İstanbul (Avrupa)

Benzin: 62.18 TL,

Motorin: 72.43 TL,

LPG: 34.99 TL

-Ankara

Benzin: 63.15 TL,

Motorin: 73.56 TL,

LPG: 34.87 TL

-İzmir

Benzin: 63.43 TL,

Motorin: 73.84 TL,

LPG: 34.79 TL

(NOT: yukarıdaki liste güncel pompa fiyatlarını yansıtmakta olup, gece yarısı beklenen artışlar bu rakamlara eklenecektir.)

Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı değişim trafiği, hem bireysel araç sahiplerini hem de lojistik maliyetlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

İndirim sevinci yaşayamadan gelen bu yeni zam dalgasıyla birlikte sürücüler, gece yarısından önce depolarını doldurmak için tekrar istasyonların yolunu tutabilir.

Uzmanlar, küresel enerji piyasasındaki belirsizliklerin önümüzdeki günlerde de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğini belirtiyor.