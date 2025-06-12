İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, yalnızca sarsıntısıyla değil, bir mobil uygulamanın abartılı bildirimiyle de paniğe yol açtı. Deprem öncesi erken uyarı sağladığı iddiasıyla milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, bu kez gerçek dışı bir alarmla gündeme geldi.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ YANLIŞ DUYURDU

AFAD’ın açıklamasına göre 02.33’te Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ancak Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntıyı 4.7 olarak göstererek kullanıcılarına gönderdi. Binlerce kişinin aynı anda çalan alarm sesiyle uyanması, gece yarısı büyük bir paniğe neden oldu.

YORUM YAĞDIRDILAR

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre sarsıntının ardından sabaha karşı uygulamanın sohbet bölümüne akın eden kullanıcılar, abartılı ve sık sık yanlış bildirimler nedeniyle şikâyetlerini dile getirdi. Özellikle bazı kullanıcılar, uygulamada "minimum 5 büyüklüğünde" bildirim ayarı yapmalarına rağmen daha düşük şiddetteki depremler için de bildirim aldıklarını belirtti.

"GÜVENİMİZİ ZEDELEMESİNLER"

Son dönemde özellikle Marmara bölgesinde yaşanan depremlerle birlikte, Deprem Ağı gibi erken uyarı sistemleri daha fazla önem kazansa da bu tür yanlış bildirimler uygulamalara olan güveni de zedeliyor. 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2’lik depremin ardından tekrar gündeme gelen uygulama, şimdi de kullanıcıları yanıltmasıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.