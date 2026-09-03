Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin litre fiyatlarında düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

BENZİNDE POMPAYA 2,27 LİRA OLACAK

Benzin grubunda toplamda 3,29 TL tutarında bir zam hesabı yapılırken, bu artışın 2,27 TL’lik kısmının doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. Kalan tutarın vergi ayarlamaları çerçevesinde karşılanması öngörülüyor.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Motorin litresinde ise 7,76 TL seviyesinde bir fiyat artışı hesaplanıyor. Ancak artış oranının yüksekliği nedeniyle tüketiciye yansıyacak miktarı düşürmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) indirilerek uygulanması masadaki seçenekler arasında bulunuyor. Otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

DİZEL 90 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Benzine beklenen 2,27 TL ve motorine ÖTV müdahalesi olmaması durumunda yansıyabilecek azami 7,76 TL’lik zam oranlarına göre büyükşehirlerdeki tahmini fiyat tablosu şu şekilde: