Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y., konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışma sırasında Z.Y., tabancayla Ç.K.'ye ateş etti. Ç.K. yaralanırken Z.Y. olay yerinden kaçtı.

AYNI KADINA DA ATEŞ ETTİ

Z.Y.'nin yanında götürdüğü G.T.'ye de Orduzu Mahallesi'nde tabancayla ateş ettiği belirtildi. G.T. de saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilen Z.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.