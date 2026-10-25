TEM Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen, plastik masa ve sandalye yüklü B.K. yönetimindeki TRK 826 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ORTA REFÜYÜ AŞTI

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR, A.Ö. idaresindeki 34 PLK 403 plakalı otomobile çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle TIR devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede TIR sürücüsü B.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.A.Ö. ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.