İzmir'de son dakika verilerine göre 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü İzmir'in Foça ilçesine 9,77 kilometre mesafede olan depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü.
Sarsıntının yerin 7,54 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.
GECE YARISI GAZİANTEP SALLANMIŞTI
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.