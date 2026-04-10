İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bağırarak yürüyen bir kişi, eline geçirdiği süpürge sopasıyla bir binanın giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vurarak hasar verdi. Taşkınlıklarına devam eden şüpheli, yönünü sokakta park halinde bulunan araçlara çevirerek tekme attı ve taşlarla araçların camlarını kırdı.
Sokaktan gelen gürültüler üzerine uyanarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, duruma müdahale etmek istedi. Mahalleliyi ayağa kaldıran şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi.
"Uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor"
Olay sırasında aracı zarar gören ve şüpheliyi kovalayarak yakalayanlar arasında yer alan Fatih Güler, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Sokaktaki seslere uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş attı, camı kırdı. Sonrasında hemen peşine düştüm. Aşağıda, ileride yakaladım. Polisi aradık, teslim ettik. Şahsın 20 tane suç kaydı varmış. Öncesinde Marmara Caddesi'nde bekçiler görmüş, kendi kendine konuşarak geliyormuş. Başka evlere de saldırmış ama biz bunu sonradan öğrendik."
Polis ekipleri, saldırganı gözaltına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.