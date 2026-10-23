TBMM Genel Kurulu’nda gece mesaisinde şaşırtan karar çıktı. 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon paylarını iade etmek için talimat veren ancak işlemleri gerçekleşmeyen yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı. AKP milletvekillerinin verdiği önergede “Tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17/9/2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından, katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla bu Kanundaki tasfiye hükümlerine tabidir” denildi.

40.5 MİLYAR ÖDENDİ

Bir vatandaş sosyal medyadan şu yorumu yaptı: “Tasfiye olmasaydı yatırımcının 16-17 Eylül ve sonrası satış emirleri o fiyatlardan temerütte olsa yürürlükteki kanunlar dahilide ödenmek zorundaydı. Bu da Tera’yı muazzam bir ödeme yükümlülüğü altına sokacaktı. Bu önerge Tera’yı kurtardı. Son anda sistemden çıkmaya çalışan küçük yatırımcıda içeride hapis oldu.”

Muhalefet milletvekilleri de önergeye tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Türeli, “Kanuna aykırı bir şey çıkarıyoruz. Binlerce dava gelir” dedi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’da “Bu önerge ile 250 bin vatandaşın alacağına çöküyorsunuz. ‘Gece yarısı haramiliğine soyunuyorsunuz. Burada 830 milyar liralık yolsuzluk, soygun ve 450 bin mağdur var” dedi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise “Bu önerge bir hukuk tarifi. Sadece satış emri yetmez, boşluk olmasın dedik” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu ise açıklamasında, tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı statüsündeki yatırımcı bakımından, satış talimatlarının verilmiş olması ya da sistemde belirli bir kaydın bulunmasının tek başına takasın başladığı anlamına gelmediğini savundu. Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda, fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi dün akşam kabul edildi.

‘Akıl alacak gibi değil’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şu açıklamayı yaptı: “AKP, getirdiği önergeyle satış talimatı vermiş, parasını bekleyen yatırımcıları tasfiye kuyruğuna sokmak istiyor. ‘Bir de hem temerrüt diyorsunuz hem de alacak oluşmadı’ diyorsunuz. Borç yoksa temerrüt nasıl oluyor. Akıl alacak gibi değil. Anlaşılan, vatandaşın mahkemede hakkını ararken dayanabileceği hukuki zemini de ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Mağdurun lehine yorumlanabilecek tek bir açık kapı bile kalmasın diye uğraşıyorsunuz! Meclis’i bu vurgunun üzerini örtmenin aracı yapamazsınız.”

‘Yatırımcıları kaçırmak demek’

İktisatçı İnan Mutlu, “AKP gece yarısı önergesiyle PBLK olayını tamamen mağdurların aleyhine olacak şekilde düzenliyor” ifadesini kullandı. Bir vatandaş ise “Bir gecede hukuksuz bir kararla maddeyi (SPK 79) görmezden gelmek demek, Türkiye’deki bütün yatırım araçlarına olan güveni zedelemek, yerli ve yabancı aklı başında tüm yatırımcıları kaçırmak demek” yorumu yaptı.