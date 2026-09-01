Türkiye'nin en bol pamuk üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olan Şanlıurfa’da eylül ayında başlayan hasat hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kapıkaya bölgesinde yaklaşık 100 dekarlık tarlada üretim yapan çiftçi Mehmet Yılmaz, gece yarısı ürünlerini hasat etmek için tarlaya girdiğinde neye uğradığını şaşırdı.

“ÇOK KORKTUM LASTİK PATLADI SANDIM”

Pamuk hasadı için gece saatlerinde tarlasına giren üretici, devasa bir çukurun içine düşmekten son anda kurtuldu. Tarlada yaşadığı korku dolu anları anlatan Mehmet Yılmaz, "Gece saatlerinde görüş alanı daraldığı için dikkatle ilerliyordum. Bir anda yerin altından büyük bir gürültü koptu ve biçerdöverin sol arkası bir anda aşağı doğru kaydı. İlk başta lastiğin patladığını veya aksın kırıldığını düşündüm. Araçtan inip fenerle baktığımda devasa göçükle karşılaştım. Korkudan bacaklarımın bağı çözüldü, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

Yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde oluşan devasa göçük, ekiplerin müdahalesiyle iş makineleri kullanılarak toprakla dolduruldu.