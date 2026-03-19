Romanya Milli Savunma Bakanlığı, 17 Mart'ta ülkenin kuzeyinde, Ukrayna sınırına çok yakın bir bölgede şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) sinyali tespit edilmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağını acil olarak havalandırdı.

Günün erken saatlerinde aynı bölgede bir başka İHA'ya ait enkaz parçalarının bulunması, sınır hattındaki güvenlik endişelerini en üst seviyeye taşıdı.

HALKA ACİL UYARI

Romanya Milli Savunma Bakanlığı'na ait gözetim ve radar sistemleri, 2 gün önce akşam saatlerinde Tulcea ilçesinin kuzeyinde, Valcova'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde kimliği belirsiz bir İHA sinyali tespit etti.

Tehdit algısının yükselmesi üzerine, Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü saat 19:17 itibarıyla bölge halkının cep telefonlarına acil uyarı mesajları göndererek sığınaklara inme veya güvenli alanlarda kalma çağrısında bulundu.

FETEŞTİ ÜSSÜ'NDEN F-16'LAR HAVALANDI

Sınır hattındaki bu hareketliliği havadan izlemek ve olası bir ihlali önlemek amacıyla, Romanya Hava Kuvvetleri derhal harekete geçti.

Feteşti Hava Üssü'nden iki adet F-16 savaş uçağı acil kalkış (scramble) yaparak bölgede devriye uçuşuna başladı.

Savunma Bakanlığı, karadaki hava savunma sistemlerinin de durumun ciddiyetine göre anında müdahale etmeye (angajman kurallarını işletmeye) hazır durumda bekletildiğini vurguladı.

PLAURU'DA İHA ENKAZI BULUNDU

Akşam saatlerinde yaşanan bu panik, aslında gün boyu süren gerilimin bir uzantısı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere, bugün erken saatlerde Rus güçlerinin Ukrayna-Romanya arasındaki Tuna Nehri sınırında bulunan liman ve altyapı tesislerine yönelik şiddetli saldırıları gerçekleşmişti.

Bu saldırıların ardından Romanya Savunma Bakanlığı, sınır hattındaki Plauru bölgesine (Tulcea ilçesi) düşmüş bir insansız hava aracına ait parçalar bulduklarını resmen doğrulamıştı.