İsmi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"

İtalya Serie A devi Inter’in sportif direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray ile temas kurduklarını doğruladı. Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Uğraştılar ama hepsi bu kadar." sözleriyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

MOURİNHO'DAN ONAY

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre Başkan Ali Koç, bu önemli transfer için teknik direktör Jose Mourinho ile de bir değerlendirme yaptı.

Görüşmede Mourinho'nun, Çalhanoğlu’nun potansiyel katkısına olumlu yaklaştığı ve transfere yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor.

"FENERBAHÇEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dedikodular iyice alevlenmişken, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.