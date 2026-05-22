İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında gece yarısı dikkat çeken bir karar alındığı ortaya çıktı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararına göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirildi. Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer verilen kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ÜNİVERSİTENİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kapatılmasına karar verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu. Çevik Kuvvet Polis ekipleri İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne giriş yaptı.

Diplomasını almaya gelen öğrenciler ve mezunlar, Bilgi Üniversitesi'ne alınmıyor. Karara tepki gösteren veli ve öğrenciler konuşacak yetkili bulamadı. İsyan eden velilerden biri şöyle sitem etti:

"Bir gece ansızın geldiler. Ben burada müşteri miyim, veli miyim bilmiyorum. Çocuğumun güvenliği için buradayım. Kapıda sadece güvenlik görevlisi var, onun dışında muhatap olabileceğim kimse yok Eğer burası özel üniversite ise parasını veren kişi olarak söylüyorum, eğer bir eğitim kurumu ise bu ülkenin evladı olarak söylüyorum: Niye mezunlar kapıda bırakılıyor?"