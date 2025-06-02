Yürek yakan kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. 27 AY 25 plakalı otomobil ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç Asri Mezarlık yakınlarında kafa kafaya çapıştı.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

HASTANEDE 2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler ile hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Atlas Mete(1) ve Eylül Kestanlıoğlu(6) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun tedavisi sürüyor.