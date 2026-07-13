İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Haftaya parçalı bulutlu ve sıcak bir havayla başlayan İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren hava durumunun sert bir şekilde değişeceği ve gece boyunca etkili olacak bir yağışlı sistemin kente giriş yapacağı bildirildi.
AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
AKOM'un değerlendirmelerine göre, akşam saat 20.00 sıralarında özellikle Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kentin batı kesimlerinde sağanak yağış geçişleri kendini göstermeye başlayacak.
AKOM raporunda, gece boyu etkili olacak sağanak yağışın salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi. Yağışlı sistemin kenti terk etmesiyle birlikte hafta boyunca İstanbul'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçerek 32 dereceye kadar ulaşacak.