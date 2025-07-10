CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın, 1'i gizli olmak üzere toplam 6 tanığın ihbarcı olması üzerine başlatıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan iş insanının, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CHP'DEN OPERASYONA TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesine yönelik operasyona tepki gösterdi. Operasyonun gece yarısı yapıldığına dikkat çeken Çelik "CMK Madde 118’e göre: konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Buna rağmen, gece saat 01:30’da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve ekip arkadaşları ev baskınları ile gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.