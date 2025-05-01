1 Şubat tarihli Resmi Gazete ile stopaj, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj oranı yüzde 15'e yükseltilmişti.



Söz konusu kararın son günlerine yaklaşılırken, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, yatırım fonları ve TL mevduatları başta olmak üzere tüm mevcut faiz stopajlar için 3 ay boyunca uzatma kararı alındı.



STOPAJIN DÜŞECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



19 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklanırken, devam eden süreçte uluslararası finans piyasaları Türkiye'de TL'yi desteklemek amacıyla stopaj oranlarında indirime gidilebileceğini öne sürmüştü.









