Arter “Uzun Cumartesi” ile sanatseverlere dolu dolu bir gün yaşatacak... Paribu’nun desteğiyle gerçekleşecek olan programda güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitabevi de ziyaretçilerin erişimine açık olacak

5 ÇARPICI SERGİ

Gece yarısına kadar ziyarete açık kalacak olan sergiler şöyle:

- Hera Büyüktaşcıyan’ın sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunan yeni kişisel sergisi Hayalet Kuartet

- Mehtap Baydu’nun farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor!

- Arter’in kuruluşundan bu yana üretimine destek verdiği yapıtlardan bir seçkiyi bir araya getiren Yapım Aşamasında başlıklı grup sergisi

- Tayfun Erdoğmuş’un Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi Atlas 1/137,035999 ve yeni grup sergisi Gökyüzü Şekerdendi.

Özel rehberli turlar

Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Rehberli Turlar, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. 27 Haziran’da saat 12:00’de İngilizce; 13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 20:30 ve 22:00’de ise Türkçe rehberli turlar düzenlenecek.

KONSER DE VAR

“Arter’de Uzun Cumartesi”de saat 19:00’da Nazlı Erdol DJ setiyle Arka Bahçe’yi hareketlendirecek. Kendine özgü söz yazarlığı ve yorumuyla bağımsız müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Melis Danişmend’in konseri ise 21:30’da ise Karbon’da gerçekleşecek. Yeni albümünün hazırlıklarını yakın zamanda tamamlayacağını duyuran Danişmend, konserde bestelerinin yanı sıra sürpriz coverlara da yer verecek.

BİR ESERİN ‘YAPIM AŞAMASI’



Arter’in Yapım Aşamasında başlıklı grup sergisi kapsamında düzenlenen “Yapım Aşaması” Üzerine başlıklı etkinlik dizisi, yapıt üretim süreçlerine ve daha geniş bir bağlamda sanat pratiklerine odaklanan sohbetler için sergide yer alan sanatçıları ağırlıyor. Seri kapsamında 27 Haziran’da saat 17:00’de sergide yer alan Boğaz Turu eseriyle Gözde İlkin, yapıtının araştırma, hazırlık ve üretim aşamalarını izleyicilerle paylaşacak. Sanatçı eşliğinde sergi alanında gerçekleşecek turun ardından program, katılımcıların soru ve izlenimleriyle derinleşecek bir sohbet için Arter binasının -1. katında bulunan Atölye’ye taşınacak.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için atölye

Müzikist’in kurucusu ve dinleme, doğa ve topluluk temelli yaklaşımının mimarı Onur Kahvecioğlu’nun yürütücülüğünde 27 Haziran’da saat 12:00’de Atölye alanında gerçekleşecek “Yedi Çizgili Portenin Sesi” atölyesi, 10-15 yaş grubundaki katılımcıları görsel bir yapıtı işitsel bir performansa dönüştürmeye davet ediyor.

Deneyim odaklı atölye boyunca çocuklar, notaların yalnızca kâğıt üzerinde değil, nesnelerin formlarında ve topluluğun ritminde de hayat bulabildiğini görecekler.

“Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” başlıklı atölye serisinin Aylin Zaptçıoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek yeni buluşması da 27 Haziran’da saat 14:00’te Atölye’de gerçekleşecek. Etkinlik, katılımcılara baskıresim süreçlerini deneyimleme imkânı sunacak.