MGM’nin son tahminlerine göre yağışlar; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısı ile Kıyı Ege’de İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney ve batı kesimlerinde görülecek. Sağanakların bölgesel olarak kuvvetli, yer yer ise şiddetli olacağı belirtildi.

MUĞLA'YA KRİTİK UYARI

Özellikle Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Marmaris ve Ula ilçelerinde yağışların çok kuvvetli, bazı noktalarda şiddetli olması bekleniyor. Yağışların bu bölgelerde 51-100 kg/m² aralığında olabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji, bölgede etkili olacak güneyli rüzgarların saatte 40-60 kilometre, zaman zaman ise 70 km/saat hıza ulaşabileceğini duyurdu. Kuvvetli rüzgarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kıyılarda hortum riski gibi tehlikelere karşı uyarıda bulunuldu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MGM’ye göre sağanak yağışlar, 3 Ekim 2025 günü gece yarısı saat 01.00’de başlayacak ve aynı gün 21.00’e kadar etkisini sürdürecek. Yetkililer, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (02.10.2025) saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."