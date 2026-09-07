Gün içinde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, kucağımızdan indirmediğimiz dizüstü bilgisayarlar ve yatak odamıza kadar giren Wi-Fi modemler, farkında olmadan erkek üreme sağlığını ciddi riske atıyor. Uzmanlar, özellikle çocuk sahibi olmayı planlayan erkeklerin günlük teknoloji kullanım alışkanlıkları konusunda uyarıyor.

ÜREME SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Sorunun temelinde teknolojiye tamamen karşı olmak değil, cihazların yanlış kullanımı bulunuyor. Erkek üreme sisteminde sağlıklı sperm üretimi, vücut sıcaklığından daha düşük bir ortam olması gerekiyor. Dizüstü bilgisayarların doğrudan kucakta kullanılması veya telefonların uzun süre kasık bölgesine yakın tutulması bölgesel ısıyı belirgin şekilde artırıyor. Bu durum zamanla sperm hareketliliğinde azalmaya, sperm sayısında düşüşe ve hatta hücre yapısında bozulmalara yol açarak üreme sağlığını tehlikeye atıyor.

BASİT ÖNLEMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Teknolojiyi hayattan tamamen çıkarmak mümkün olmasa da doğru adımlarla riski yarıya indirmenin formülü ortaya çıktı. Bilgisayarları diz yerine mutlaka sert bir masa üzerinde kullanmak ve cihazları kasık bölgesinden uzak tutmak ilk kural. Ayrıca Wi-Fi modemleri yatak odası dışına yerleştirmek, gece uyurken bağlantıyı kapatmak ve uzun süreli oturmalara düzenli molalar eklemek sperm kalitesini korumada büyük rol oynuyor. Günlük alışkanlıklarda yaratılacak bu küçük mesafeler, gelecekte yaşanabilecek büyük sağlık sorunlarının önüne geçiyor.