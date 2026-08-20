Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla biriken yağ, sabun ve yemek artıkları hem suyun yavaş akmasına hem de kötü kokulara yol açıyor. Kimyasal açıcı kullanmak istemeyenler için karbonat ve sirke yöntemi pratik bir alternatif sunuyor.

KARBONAT VE SİRKE KALINTILARI GEVŞETİYOR

Karbonat ile sirke bir araya geldiğinde oluşan köpürme, borulardaki yağ ve sabun kalıntılarının gevşemesine yardımcı oluyor. Sirke ise kötü kokuların azalmasına destek oluyor.

GECE UYGULAMAK DAHA ETKİLİ

Yarım su bardağı karbonatı gidere dökün. Ardından yarım su bardağı beyaz sirke ekleyerek gideri kapatın. Gece boyunca beklettikten sonra sabah birkaç dakika sıcak su akıtın.

TAMAMEN TIKALI GİDERLERDE YETERLİ OLMAYABİLİR

Yöntem daha çok hafif tıkanıklıklar ve düzenli bakım için kullanılabilir. Suyun hiç akmadığı tamamen tıkalı giderlerde ise pompa veya mekanik müdahale gerekebilir.

Mutfak lavabolarında haftada bir, banyolarda ise yaklaşık 15 günde bir uygulanması tercih edilebilir.