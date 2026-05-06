Sabunun yoğun kokusu, böceklerin koku alma duyusunu etkileyip yön bulmalarını zorlaştırabiliyor. Bu sayede sivrisinek, karınca ve küçük haşereler pencere çevresinden uzak kalabiliyor. Özellikle limonlu ve keskin kokulu kalıp sabunlar daha fazla tercih ediliyor.

Uygulama için pencere çerçevesine ince bir tabaka halinde sabun sürmek yeterli oluyor. Aynı yöntem balkon kapıları, mutfak camları ve yatak odası pencerelerinde de kullanılabiliyor. Kimyasal içerikli böcek ilaçlarından kaçınan birçok kişi, pratik ve düşük maliyetli olması nedeniyle bu yöntemi deniyor.

Uzmanlar ise tek başına bu yöntemin yeterli olmayabileceğini hatırlatıyor. Düzenli temizlik yapılması, sineklik kullanılması ve açıkta yiyecek bırakılmaması da böcek sorununu azaltan önlemler arasında yer alıyor.