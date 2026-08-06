Ev sahipleri arasında yaygın bir güvenlik önlemi olarak kabul edilen "kapıyı kilitledikten sonra anahtarı üzerinde bırakma" alışkanlığı, uzmanlara göre sanılanın aksine ciddi güvenlik ve sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Halk arasında içeride bırakılan anahtarın dışarıdan müdahaleyi engelleyeceği yönünde yaygın bir inanış bulunuyor ancak çilingirler ve güvenlik uzmanları, anahtarı kilidin üzerinde bırakmanın kararlı hırsızları engellemediğini belirtti. Gelişen hırsızlık yöntemlerinde, güçlü mıknatıslar veya özel aparatlar kullanılarak içerideki anahtara dışarıdan müdahale edilebildiği ve kapının açılabildiği ifade edilidi.

ACİL DURUMLARDA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Kilidin üzerinde anahtar bırakmanın bir diğer kritik riski ise acil durumlarda ortaya çıkıyor. Yangın veya tıbbi kriz gibi zamanla yarışılan anlarda, dışarıda yedek anahtarı bulunan kişilerin veya yakınların içeri girmesi, içerideki anahtarın mekanizmayı tıkaması nedeniyle engelleniyor. Bu durum, sağlık ve güvenlik ekiplerinin müdahale süresini uzatabiliyor.

Ayrıca, kapının kaza ile kapanması durumunda içeride kalan anahtar nedeniyle ev sahiplerinin dışarıda kalma riski artıyor. Birçok standart kilit göbeği, arkasında anahtar varken dışarıdan anahtar sokulmasına izin vermediği için acil çilingir hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor.

ÖNE ÇIKAN ÖNLEMLER

Uzmanlar, ev güvenliğini artırmak ve bu risklerden kaçınmak için şu yöntemleri öneriyor:

Erişilebilir yerlerde anahtar bulundurmamak: Araba, ev veya garaj anahtarlarının kapı girişleri veya pencerelere yakın, kolay ulaşılabilecek noktalarda bırakılmaması gerekiyor.

Çift silindirli kilit kullanımı: İçeride anahtar unutulsa veya takılı kalsa dahi dışarıdan başka bir anahtarla açılabilen çift taraflı (çift silindirli) kilit sistemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Akıllı kilit sistemleri: Kapı tipine uygun olması durumunda, fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran ve uzaktan kontrol imkanı sunan akıllı kilitlerin kullanımı bir alternatif olarak öne çıkıyor.